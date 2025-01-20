Инструктор Серго: ВСУ в Великой Новоселке сделали из мирных жителей живой щит

Инструктор штурмовой бригады, штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Серго" рассказал ТАСС, что ВСУ использовали мирных жителей окрестных населенных пунктов в качестве живого щита в Великой Новоселке.
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