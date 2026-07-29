Результаты: Tour de l’Ain-2026. Этап 2

Saint-Vulbas — Lagnieu, 161,9 км 1 BelokiMarkel EF Education — EasyPost 3:52:39 2 IsidoreNoa Decathlon CMA CGM Team 0:54 3 ConciNicola XDS Astana Team ,, 4 MariaultAxel CIC Pro Cycling Academy ,, 5 ArsacRémi Decathlon CMA CGM Team ,, 6 MeehanJamie Cofidis ,, 7 BravoHenrique Soudal Quick-Step Devo Team ,, 8 HowellAdam Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme.