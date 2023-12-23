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Российская блогерша втянула тысячи соотечественников в финансовую пирамиду

Российская блогерша втянула тысячи соотечественников в финансовую пирамиду

Российская блогерша втянула тысячи соотечественников в финансовую пирамиду Ирэн ОрлонскаяПоследняя фигурантка громкого дела о создании финансовой пирамиды Smart Buyers, которая причинила ущерб 2875 жителям 15 регионов страны в 2020 году, была задержана в Саратовской области, как сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии представители «АиФ-СК».

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