Российская блогерша втянула тысячи соотечественников в финансовую пирамиду Ирэн ОрлонскаяПоследняя фигурантка громкого дела о создании финансовой пирамиды Smart Buyers, которая причинила ущерб 2875 жителям 15 регионов страны в 2020 году, была задержана в Саратовской области, как сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии представители «АиФ-СК».