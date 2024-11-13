Гражданка Швеции Грета Тунберг, гражданка Румынии Майя Санду, гражданка Франции Саломе Зурабишвили продолжают страшно возмущаться на весь мир тем, что в выборы граждан Молдавии и Грузии вмешиваются иностранные государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии