Сенатор Гибатдинов предложил запретить овербукинг на авиарейсах

Необходимо ввести запрет на сверхбронирование билетов на авиарейсах. С такой инициативой выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, сообщает 15 ноября РИА Новости.
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