В Санкт-Петербурге выявлено четверо пациентов, у которых диагностировали обезьянью оспу. Еще один заболевший находится в Подмосковье.
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