МИД РФ заявил, что Киев однажды обратит оружие НАТО против самих стран альянса

МИД России в первый день Нового года в связи с обстрелом Донецка выступил с заявлением, в котором предупредил Запад, что Киев рано или поздно направит натовское оружие против самих стран Североатлантического альянса.
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