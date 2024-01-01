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МИД РФ заявил, что Киев однажды обратит оружие НАТО против самих стран альянса

МИД РФ заявил, что Киев однажды обратит оружие НАТО против самих стран альянса

МИД России в первый день Нового года в связи с обстрелом Донецка выступил с заявлением, в котором предупредил Запад, что Киев рано или поздно направит натовское оружие против самих стран Североатлантического альянса.

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