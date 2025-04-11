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FinFax - Новости банков и вкладов

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Штрафы для предпринимателей возрастут с июня 2025 года

Штрафы для предпринимателей возрастут с июня 2025 года

Начинающие деятельность предприниматели в общественно важной сфере или сфере, связанной с рисками для человеческой жизни и здоровья без соответствующего уведомления государственных органов, с конца июня 2025 года понесут дополнительное финансовое обременение в виде штрафов, которые могут достигать 48 тысяч рублей.

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