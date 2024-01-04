После видео о нападении "детей мигрантов" в Челябинске участнику СВО шлют оскорбления

Александру Воложанину (позывной "Якудза") пишет неизвестный в социально сети ВКонтакте.Напомним, на днях Якудза с фронта выложил в соцсетях ролик, в котором рассказал о своём друге и о том, что случилось с ним в Челябинске.
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