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Володин предложил лидерам стран Европы отменить санкции против России и запустить «Северный поток — 2»

Володин предложил лидерам стран Европы отменить санкции против России и запустить «Северный поток — 2»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил лидерам европейских стран отменить ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, и запустить газопровод «Северный поток — 2».

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