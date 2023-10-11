Тренер ЦСКА Фёдоров объяснил, почему команда проиграла «Спартаку» в матче КХЛ

Красно-белые уступили в московском дерби.Красно-белые уступили в московском дерби.Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением по поводу того, что его команда потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).