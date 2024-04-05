Стратеги Пентагона ищут пути победы в войне против России на уничтожение и тотальное доминирование

Леонид Савин. Новые стратегии Пентагона: космос и киберпространствоМилитаризация всего и вся, несмотря ни на чтоС разницей менее недели Министерство обороны США опубликовало Стратегию кибербезопасности оборонно-промышленной базы и Стратегию коммерческой космической интеграции, которые направлены на тесное сотрудничество с частным коммерческом сектором на нужды Пентагона.