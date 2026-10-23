Сирия: пять предполагаемых боевиков Исламского государства (ИГ) были убиты, шестеро арестованы, двое правительственных солдат убиты и пятеро получили ранения в результате операции по обеспечению безопасности и последующих вооруженных столкновений возле Ранкоса, провинция Риф-Димашк, ранним утром 22 октября.