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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Миннесотой». Он 2-й игрок НХЛ за 105 лет, начавший сезон с 2 игр с 3+ шайбами, Овечкин был 1-м

Мэттьюс сделал хет-трик в матче с «Миннесотой». Он 2-й игрок НХЛ за 105 лет, начавший сезон с 2 игр с 3+ шайбами, Овечкин был 1-м

Форвард «Торонто» помог команде победить «Уайлд» (7:4) в регулярном чемпионате. Его признали первой звездой встречи.

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