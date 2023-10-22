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Защитник «Калгари» Андерссон обжаловал 4-матчевую дисквалификацию за удар Лайне локтем в голову

Защитник «Калгари» подал апелляцию на решение о 4-матчевой дисквалификации по итогам матча против «Коламбуса» (1:3).

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