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Малкин о борьбе за плей-офф: «Не думал, что с «Питтсбургом» такое может быть, причем 2 года подряд. От одного очка все зависит»

Клуб победил «Нэшвилл» (4:2), и теперь имеет 88 очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинс» попадут в плей-офф, если в следующей игре обыграют «Айлендерс», а «Вашингтон» и «Детройт» потерпят поражения.

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