"Слезы польются рекой": именно эти действия 14 сентября притянут беду и горе в дом

14 сентября в народном календаре отмечают — Симеон-Столпник, Семен Летопроводец, Семенов день. По поверьям осень с этого времени полностью вступает в свои права, а значит, лето уже не вернется до следующего года.
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