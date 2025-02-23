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Сехудо проиграл Сонгу в ММА техническим решением после тычка в глаз

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо, выступающий в легчайшем весе, досрочно уступил представителю Китая Сонгу Ядонгу в главном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 252, который проходил в Сиэтле.

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