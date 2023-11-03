Сухарь Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт»

«Флорида Пантерз» в гостях обыграла «Детройт Ред Уингз», Бобровский совершил 22 сэйва. В ночь на 3 ноября в Детройте (штат Мичиган, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз».
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