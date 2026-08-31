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Журнал «Профиль»

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В Кремле назвали "уткой" сведения о предложении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, якобы переданном директором ЦРУ

В Кремле назвали "уткой" сведения о предложении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, якобы переданном директором ЦРУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал отнестись к визиту директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву "как к рутинным контактам по линии специальных служб".

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