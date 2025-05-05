Анна Михалкова поздравила среднего сына

Анна Михалкова не из тех, кто выставляет свою личную жизнь напоказ. Однако, кое-что все же известно: от брака с предпринимателем Альбертом Баковым у нее трое детей – сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия.
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