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Чемпионат Испании. «Валенсия» против «Леганеса». «Реал» примет «Вильярреал» в субботу. «Барселона» сыграет с «Алавесом», «Атлетико» – с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье

В субботу «Реал» на своем поле сыграет с «Вильярреалом». В воскресенье «Барселона» проведет встречу на выезде с «Алавесом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Атлетико».

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