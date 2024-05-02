«Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!

Надежда Левченко

Как сказала одна нацистка-Россия победит, а мы придем к вам работать в школы, кружки и детсады, в вузы и музеи, мы вам отомстим через ваших детей! Вот так вот. А Россия собирается принять беженцев-бандеровцев из Евросоюза. И взять их на работу...