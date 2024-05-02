Театр абсурда
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Театр абсурда

8 781 подписчик

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  • Сергей С
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«Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!

«Её всё-таки посадили!»: Врача-педиатра, поглумившуюся над вдовой и маленьким сыном погибшего на СВО бойца отправили в тюремную камеру!

Всё началось в феврале текущего года, когда вдова погибшего на СВО бойца обвинила педиатра детской поликлиники города Москвы Надежду Буянову в оскорблении своего покойного мужа, которого врач, в присутствии семилетнего ребёнка, назвала «законной целью Украины».

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Комментарии
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Валентина смольникова
Сколько еще таких ненавидящих в стране.
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17 час.
Надежда Левченко
Как сказала одна нацистка-Россия победит, а мы придем к вам работать в школы, кружки и детсады, в вузы и музеи, мы вам отомстим через ваших детей! Вот так вот. А Россия собирается принять беженцев-бандеровцев из Евросоюза. И взять их на работу...
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17 час.
Авас Анекак
хахлам доверия нет спящие уроды всех повесить
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17 час.

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