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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов считает, что Батракову рано уходить из «Локо»: «Вот если следующий сезон он проведет так же сильно, тогда будем говорить – мастер Батраков, или это просто временный взлет»  

С 10+6 в 17 матчах хавбек занимает второе место в сезоне Мир РПЛ в гонке бомбардиров и по «гол+пас». «Мне кажется, Батракову рановато уходить из «Локомотива», как пишут СМИ.

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