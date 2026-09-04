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ТАСС

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Ковальчук уверен в конструктивных контактах с Богомазом после выборов

Ковальчук уверен в конструктивных контактах с Богомазом после выборов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в беседе с ТАСС выразил уверенность, что после выборов будет поддерживать конструктивные контакты с экс-главой региона Александром Богомазом.

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