Ковальчук уверен в конструктивных контактах с Богомазом после выборов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в беседе с ТАСС выразил уверенность, что после выборов будет поддерживать конструктивные контакты с экс-главой региона Александром Богомазом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым