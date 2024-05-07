Лизе и Гарри запретили общаться с Киркоровым. Филипп страдает: «Они меня очень любили»

Как бы Филипп Киркоров не пытался сохранить свое местечко рядом с Аллой Борисовной (пусть даже не в качестве возлюбленного, но в роли близкого друга семьи и бывшего мужа), у него не получалось это сделать.
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