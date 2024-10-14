Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    "готовятся изменения в правила въезда и нахождения в стране мигрантов"... "назрела необходимость"... "систему патенто...«Организованный н...
  • Владимир Минаков
    "Она оснащена РЛС и тремя пусковыми установками Mk 41, каждая из которых имеет 8 контейнеров для ракет-перехватчиков"...Поляки собираются...
  • Mikhail Stepanov
    Это говорит представитель страны, которая сама не воевала более 200 лет?!В Швейцарии еще н...

«Суровое предупреждение»: Китай начал учения по блокированию ключевых районов Тайваня

«Суровое предупреждение»: Китай начал учения по блокированию ключевых районов Тайваня

Армия КНР начала военные маневры по блокированию основных портов и районов Тайваня. Главными целями учений «Совместный острый меч – 2024Б» являются отработка штурма острова и захват ключевых точек Тайваня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Молодцы китайцы!👍
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх