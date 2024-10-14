«Суровое предупреждение»: Китай начал учения по блокированию ключевых районов Тайваня

Армия КНР начала военные маневры по блокированию основных портов и районов Тайваня. Главными целями учений «Совместный острый меч – 2024Б» являются отработка штурма острова и захват ключевых точек Тайваня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии