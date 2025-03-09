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Петербургский дневник

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Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о реанимации

Евгений Петросян вышел на связь после сообщений о реанимации

Он намекнул, что информация о его госпитализации недостоверная В последнее время поклонников стало беспокоить состояние здоровья Евгения Петросяна, так как в СМИ появилась информация о госпитализации юмориста.

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