Кремль отреагировал на жалобы Европы из-за удара по поезду у польской границы

На фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС) Бойцы ВС РФ выполняют задачи по всей территории Украины.
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