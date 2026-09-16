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Упрощенное банкротство для малого бизнеса: в ВР Украины одобрили новый евроинтеграционный закон

Упрощенное банкротство для малого бизнеса: в ВР Украины одобрили новый евроинтеграционный закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №15024, предусматривающий упрощенную процедуру банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.

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