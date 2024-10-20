Киркоров опроверг заявление хирурга о появлении мышц на руках благодаря пластике

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров прокомментировал слова пластического хирурга Тимура Хайдарова, который ранее заявил, что именно он ответственен за физическую трансформацию певца, включая его накаченные руки.
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