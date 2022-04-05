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Дмитрий Медведев: ради очернения России украинские нацбаты и тероборона готовы «мимоходом убить собственных мирных жителей»

Дмитрий Медведев: ради очернения России украинские нацбаты и тероборона готовы «мимоходом убить собственных мирных жителей»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на обвинения в адрес Москвы, связанные с событиями в украинском городе Буча.

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