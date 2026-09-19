В Британии сделали один вывод после ответа России на удары ВСУ

Шотландский историк Нил Фергюсон проанализировал ситуацию, сложившуюся после ответных действий России на удары Вооруженных сил Украины по ее территории.
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