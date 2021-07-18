Общепит Москвы возвращается к работе без QR-кодов

В Москве с 19 июля прекращается действие ограничений, требующих для посещения общепита предъявления QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.
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