МГРЭС в Приднестровье перешла на уголь после остановки поставок газа из РФ

РИА Новости/Артем Кулекин Расположенная в Приднестровье Молдавская государственная районная электростанция (МГРЭС) перешла на использование угля в связи с прекращением поставок российского газа в Молдавию.
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