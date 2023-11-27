Подруга хотела выбросить несколько орхидей, я забрала и через месяц вернула ей здоровые растения

Орхидея — поистине удивительное растение. Даже если кажется, что цветок находится на грани погибели: его корни загнили и засохли, а листочки перестали быть упругими и пожелтели, орхидею можно вернуть к жизни, при чем сделать это довольно просто.
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