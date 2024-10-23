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В ДНР ВФУ повредили около 50 гражданских объектов с 14 по 21 октября — СЦКК

В ДНР ВФУ повредили около 50 гражданских объектов с 14 по 21 октября — СЦКК

От обстрелов ВФУ с 14 по 21 октября было повреждено десять объектов гражданской инфраструктуры, 30 жилых домостроений и девять транспортных средств, 21 октября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.

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