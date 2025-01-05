Официальные и неофициальные данные о новом наступлении ВСУ под Курском

Минобороны РФ в воскресной сводке опубликовало официальные данные о ситуации в Курской области, где, как утверждали с утра военкоры, началось новое наступление ВСУ в преддверие НАТОвского саммита «Райммштайн», а также инаугурации Дональда Трампа.
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