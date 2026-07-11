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«Миннесота» продлила Ламбоса на год, контракт двусторонний. 26-й номер драфта-2021 дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне

« Миннесота » объявила о подписании нового контракта с защитником Карсоном Ламбосом .  23-летний канадец заключил двустороннее соглашение на один год.

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