Росгвардия обеспечила безопасность во время празднования Рождества Христова в Татарстане

В Татарстане военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии, бойцы ОМОН «Ак барс» и «Тайфун», а также сотрудники вневедомственной охраны приняли активное участие в обеспечении правопорядка во время празднования Рождества Христова.