Росгвардия обеспечила безопасность во время празднования Рождества Христова в Татарстане

В Татарстане военнослужащие казанского специального моторизованного полка Росгвардии, бойцы ОМОН «Ак барс» и «Тайфун», а также сотрудники вневедомственной охраны приняли активное участие в обеспечении правопорядка во время празднования Рождества Христова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии