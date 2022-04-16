Любопытные факты о маленьких детях

Родители часто удивляются тому, насколько меняется их жизнь после рождения малыша. Смена подгузника перестаёт быть шоком, запах отрыжки пропитывает буквально каждую вещь, а съесть кусок, уроненный на пол, становится совершенно нормальным делом.