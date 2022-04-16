Любопытные факты о маленьких детях

Родители часто удивляются тому, насколько меняется их жизнь после рождения малыша. Смена подгузника перестаёт быть шоком, запах отрыжки пропитывает буквально каждую вещь, а съесть кусок, уроненный на пол, становится совершенно нормальным делом.
Родители часто удивляются тому, насколько меняется их жизнь после рождения малыша. Смена подгузника перестаёт быть шоком, запах отрыжки пропитывает буквально каждую вещь, а съесть кусок, уроненный на пол, становится совершенно нормальным делом.
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