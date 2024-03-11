Трехкратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Сергей Диомидов скончался в возрасте 80 лет

Об этом 10 марта заявила Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР). «ФСГР с глубокой печалью сообщает, что на 81 году жизни скончался выдающийся гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Диомидов Сергей Викторович.
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