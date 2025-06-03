В Крыму задержан 60-летний агент СБУ, изготовивший мощную бомбу

САША ЛЕПАЕВ

и чего с им возится. он же на кладбище ее спрятал там и его нужно спрятать. он сам выбрал себе место. а то как всегда условно и домой. при Сталине эту мразь сразу расстреляли даже сомнений нет. а сейчас его еще и кормить бесплатно будут.