Получил компоненты взрывчатки и инструкцию, изготовил бомбу и спрятал её на одном из севастопольских кладбищ.
В Крыму задержан 60-летний агент СБУ, изготовивший мощную бомбу
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
и чего с им возится. он же на кладбище ее спрятал там и его нужно спрятать. он сам выбрал себе место. а то как всегда условно и домой. при Сталине эту мразь сразу расстреляли даже сомнений нет. а сейчас его еще и кормить бесплатно будут.
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52 мин.
Галина Чужая
А сколько таких ещё не раскрыто... по всей стране разбежались и живут в спящем режиме😡😡😡😡😡
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51 мин.
ВАЛЕРИЙ
Браво фсб!!! Это вам не модернизацию фур для перевозки и запуска дронов по аэродромам базирования российских "стратегов" ликвидировать, и не то что организаторов такого производства отлавливать! Это круто! Нет того КГБ, нет той работы специальной службы... А война третий год идет.
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6 мин.
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