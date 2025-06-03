Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ
    Браво фсб!!! Это вам не модернизацию фур для перевозки и запуска дронов по аэродромам базирования российских "стратег...В Крыму задержан ...
  • Сергей Потемкин
    Этого мало. Нужно привлекать тех, кто эти паспорта раздает с такой легкостью. Знаем же, что не бесплатноПорешать не получ...
  • Silver Kont
    Поэтому черножопых самок с выблядками вообще не завозить в Россию, твари ещё те!Порешать не получ...

В Крыму задержан 60-летний агент СБУ, изготовивший мощную бомбу

В Крыму задержан 60-летний агент СБУ, изготовивший мощную бомбу

Получил компоненты взрывчатки и инструкцию, изготовил бомбу и спрятал её на одном из севастопольских кладбищ.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
и чего с им возится. он же на кладбище ее спрятал там и его нужно спрятать. он сам выбрал себе место. а то как всегда условно и домой. при Сталине эту мразь сразу расстреляли даже сомнений нет. а сейчас его еще и кормить бесплатно будут.
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52 мин.
Галина Чужая
А сколько таких ещё не раскрыто... по всей стране разбежались и живут в спящем режиме😡😡😡😡😡
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51 мин.
ВАЛЕРИЙ
Браво фсб!!! Это вам не модернизацию фур для перевозки и запуска дронов по аэродромам базирования российских &quot;стратегов&quot; ликвидировать, и не то что организаторов такого производства отлавливать! Это круто!  Нет того КГБ, нет той работы специальной службы... А война третий год идет.
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6 мин.
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