Что ждать в Краснодарском крае от погоды в понедельник: резкие перепады температур, местами туман

Что ждать в Краснодарском крае от погоды в понедельник: резкие перепады температур, местами туманПервый день рабочей недели на Кубани пройдет под переменную облачность.
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