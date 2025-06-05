Ким Чен Ын пообещал безусловную поддержку России в украинском конфликте

Владимир Смирнов/РИА Новости Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в рамках встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, что Пхеньян не прекратит оказывать поддержку Москве в международных делах, включая ситуацию на Украине.