Продажи новых автомобилей в России в октябре 2024 года увеличились на 52,4%

По итогам октября 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России возросли на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 171,2 тысячи единиц, согласно статистике, опубликованной агентством «Автостат».
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