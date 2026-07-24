📱В Ялте работают Центры поддержки населения, где можно зарядить телефоны «Человек может прийти совершенно спокойно со своим мобильным устройством и его зарядить.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📱В Ялте работают Центры поддержки населения, где можно зарядить телефоны «Человек может прийти совершенно спокойно со своим мобильным устройством и его зарядить.