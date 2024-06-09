Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вооружённый конфликт США и Мексики набирает обороты

Вооружённый конфликт США и Мексики набирает обороты

Вторжение за Рио-Гранде не исключено 85K прочитали С середины июня в соцсетях США, Канады и Мексики пользователи фиксируют активную переброску больших масс военной техники и авиации (вертолеты и самолеты).

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Комментарии
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дмитрий чагин
Надо бы им оружия подбросить! Пусть пиндосятина у себя дома будет занята.
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15 час.
Сергей Дмитриев
...А не пора ли нам также замутить отношения США-КАнада ? У них же тоже есть кой-какие шероховатости.
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15 час.

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