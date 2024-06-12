Жилищные льготы для участников СВО: текущие реалии и перспективы Елена ГалицкаяНесмотря на ожидания и необходимость, на федеральном уровне пока не принят закон, обеспечивающий бесплатное выделение квартир для участников специальной военной операции (СВО) и их семей.