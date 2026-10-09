Радимов признался, что не хотел переходить в «Зенит» и что его пугало больше всего

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал причину, по которой не хотел переходить в клуб из Санкт-Петербурга в 2003 году, упомянув бывшего наставника сине-бело-голубых Властимила Петржелу.
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